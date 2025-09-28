A punto de tocar fondo: Comunicaciones en agonía tras perder con Mictlán

-

Vulnerable y para colmo de males con 11 bajas, Comunicaciones no logró desaparecer sus síntomas de crisis en el estadio La Asunción, en donde cayó 1-0 contra Mictlán, que supo mantenerlo a raya, permitiéndole nada más un disparo entre palos durante todo el partido.

La pasan muy mal los albos en el torneo Apertura 2025, con una sola victoria en sus últimos siete partidos y el técnico mexicano Roberto Hernández, entre las carencias de la nómina, sin encontrar un once competitivo, capaz de generar un buen futbol y salir a la superficie.

En Jutiapa, a los conejos les bastó meter una de las dos que tuvieron para mandar a la lona a su presa. En un juego trabado, Kendel Herrarte, probando de media distancia en dos ocasiones, y Renny Folleco, rematando de cabeza al primer poste, antecedieron al golpe letal.

Antes del descanso Guillermo Chavasco dribló a Lynner García sobre la derecha, su centro rechazado por el portero blanco Arnold Barrios, Herrarte lo bajó de cabeza para Juan Escobar, artífice de un tiro cruzado que Barrios dejó vivo en el medio y César Chinchilla lo convirtió en gol (minuto 41).

Para llevar la pelota al campo miteco, los cremas debían hacer toda una odisea y eso que en el segundo tiempo tuvieron una mejor cara, tras las variantes. Lynner era quien más lo intentaba. Dilapidó una por un costado y después la zaga le bloqueó un tiro venenoso dentro del área.

El único tiro al arco del 32 veces campeón sucedió en la última media hora. Juan Blanco habilitó a Lynner, pero su remate flojo llegó sin problemas a las manos del guardameta John Acosta, quien en tiempo añadido justo sobre la línea contuvo una volea, aunque ya no contó por fuera de lugar.

Los mitecos, con la llegada del timonel brasileño Flavio Rego da Silva, lucen invictos en casa en 3 duelos, todos triunfos con el mismo resultado (1-0), mientras los cremas están a punto de tocar fondo. Son décimos, con 11 puntos de 36 posibles y un futuro incierto.