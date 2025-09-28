¿Quién detiene a los rojos? Municipal extiende su invicto con otra goleada

-

Municipal volvió a dar cuenta de la amplitud de plantel con la que cuenta y, a pesar de la ausencia de 8 jugadores, por estar llamados a Selección, goleó 3-0 a Achuapa para mantenerse como líder solitario del torneo Apertura 2025.

Los escarlatas estiraron su invicto a 16 juegos en esta temporada, entre partidos de Liga (7 triunfos y 5 empates) y 4 en la Copa Centroamericana de la Concacaf 2025 (1 victorias y 3 igualdades), en la que no lograron superar la fase de grupos.

En el estadio El Trébol, que será casa de la Bicolor en los últimos dos encuentros de las eliminatorias, en noviembre, Rudy Barrientos, en el minuto 31, el cubano Yasnier Matos, en el 48, y el panameño Davis Contreras, en el 84, aniquilaron a los cebolleros.

Quisieron los achuapanecos plantarse con orden y apelando a lo táctico, pero la ofensiva roja, aunque el guardameta Ederson Cabezas, sustituido en el 52, por lesión en el ojo, les tapó algunos remates, hilvanaron oportunidades a granel y ahí encontraron la ruta.

Antes de salir e incluso del primer tanto de los locales, Cabezas frustró un remate a quemarropa de Matos, el defensor Carlos Santos salvó también sobre la línea y el portero jutiapaneco agigantó su figura atajándole con el rostro y mano a José Carlos Martínez.

Precisamente esta última acción dejó con poca visibilidad al arquero colombiano, obligándolo a ceder su lugar a Luis Ruiz, quien no solo vio estrellarse dos tiros en los postes, sino que en el 3-0 supo rechazar un cabezazo de José Mena, pero tras una serie de rebotes, Contreras lo batió.