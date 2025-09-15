Comunicaciones contra las cuerdas recibe a Malacateco

-

Sin ni siquiera alcanzar la tercera parte de los puntos disputados en el Apertura 2025 (8 de 27), Comunicaciones tiene revancha pronto y este martes recibirá a Malacateco con la urgencia de ganar.

MÁS FÚTBOL: ¡El Rey vuelve! El Real Madrid sale este martes a reconquistar la Champions

"Soy el responsable; estoy a disposición de la directiva", dijo el técnico mexicano Roberto Hernández, tras la goleada sufrida ante Antigua (0-3), un resultado lapidario para un equipo obligado a pelear por el título.

⚽️ ¡PRÓXIMO PARTIDO!



Malacateco

️ Adquiere tus boletos aquí: https://t.co/DJnVrj5yIv

Martes, 16 de septiembre ⏰ 19:00 hrs.

Estadio Cementos Progreso

Canal 11 | @TigoSportsGt

#Apertura2025

Pronostica tu resultado en: https://t.co/QacE12hucz#VamosCremas pic.twitter.com/qoh4GD4xdO — Comunicaciones FC (@CremasOficial) September 15, 2025

Los albos están en posición de descenso, penúltima casilla. Solo han ganado dos partidos (Mictlán y Marquense) para estar a 11 puntos del líder aguacatero.

Hernández fue autocrítico. "Estamos mal. No he dado la respuesta que se esperaba. No he sido tan claro con mis jugadores", soltó en un momento en el que todo se le venía encima.

Pero, la directiva blanca mantiene la confianza en el estratega y ante los toros es un juego bisagra: ganar o ganar. No hay de otra para el plante liderado por José Manuel Contreras.

Así marcha la tabla al finalizar la jornada 9.



⚽ Antigua, nuevamente en la cima, defiende el liderato del torneo Apertura 2025.



Presentado por Forza Delivery Express ⚡#LigaGuateBanrural pic.twitter.com/Za6SrMDnwv — Liga Guate Banrural (@LigaGuate) September 14, 2025

Hernández se medirá a su exequipo, el que lo dio a conocer en Guatemala. Se juega una final.

Los toros llegan motivados después de volver a encontrarse con la victoria al golear 3-0 a Cobán Imperial en el estreno del técnico mexicano Roberto Montoya.