¡El Rey vuelve! El Real Madrid sale este martes a reconquistar la Champions

El Real Madrid, rey de Europa con 15 títulos, arrancará este martes (1:00 p. m.) la Champions contra el Marsella, con la misión de reconquistar el trono con un nuevo técnico al frente y un plantel renovado.

El conjunto blanco se reforzó este verano con incorporaciones por un coste de alrededor de 170 millones de euros (200 millones de dólares), además de fichar a Xabi Alonso como relevo del veterano Carlo Ancelotti.

La eliminación de los cuartos de final la temporada pasada por el Arsenal (5-1 en el cómputo global) en abril evidenció las deficiencias del equipo sobre todo a nivel táctico.

Alonso tiene un gran desafío que asumir en el Santiago Bernabéu. Terminó como subcampeón de la final de la Europa League con el Bayer Leverkusen en 2024 y está al comienzo de su carrera como técnico.

Con Mbappé en estado de gracia y el equipo mostrando signos positivos al inicio de la temporada, los aficionados blancos vuelven a soñar con alzarse con el título más deseado de Europa.

Para todos los gustos

En otros de los encuentros llamativos para este martes, la Juventus recibe al Borussia Dortmund, mientras que en San Mamés, el Athletic Bilbao se cruzará con el Arsenal, dos clubes que han comenzado bien sus ligas.

El Villarreal, uno de los equipos españoles que más dinero se han gastado en reforzar el plantel con el fin de llegar lo más lejos posible en su regreso a la Champions, debutará frente al Tottenham en Londres.

Partidos

Martes, 16

10:45 a. m. Athletic Bilbado - Arsenal

10:45 a. m. PSV - Royale Unión

1:00 p. m. Benfica - Qarabag

1:00 p. m. Juventus - Dortmund

1:00 p. m. Real Madrid - Marsella

1:00 p. m. Tottenham - Villarreal