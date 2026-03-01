Comunicaciones vence en Guastatoya, duerme líder y respira en el acumulado

-

Bien acentados en el liderato del torneo Clausura 2026, Comunicaciones respira profundo en la batalla por no descender luego de salir victorioso de su visita al estadio David Cordón Hichos, en donde derrotaron 3-1 a Guastatoya, en el inicio de la décima fecha.

Albos y pechoamarillos llegaban al duelo sabedores de que un triunfo les otorgaba mucho margen en la parte baja del acumulado, pero que una derrota abría las puertas para caer en la zona roja, dependiendo de los resultados de otros equipos.

Un choque de cabezas en una disputa áerea entre Emanuel Yori y Fredy Pérez, sobre el minuto 17, casi obliga al arquero a dejar el campo, que quedó claramente afectado, aunque finalmente pudo continuar sin mayor problema.

Al 25, Pérez intentó salir a cortar un balón largo, pero José Almanza lo anticipó, asistió a Nelso García, quien de primera mandó a guardar la pelota en el fondo para poner a festejar a todos los aficionados locales, quienes abarrotaron el estadio.

Los albos trataron de igualar en un pase raso de Janpol Morales que Omar Duarte (minuto 35) no alcanzó a cerrar y en un tiro de esquina que Karel Espino (37) no cabeceó de buena manera.

Parecía que Guasta tenía el duelo controlado, pero todo cambió en el 43. El panameño Morales ganó fondo por la izquierda y Yori, en su afán por cortar la acción, se lanzó de manera imprudente sobre la línea de fondo, se "llevó de corbata" a Janpol y se ganó la tarjeta roja directa.

Esto generó que los cremas salieran envalentonados en la segunda mitad, en la que Marco Antonio Figueroa rompió con la ya usual línea de cinco en el fondo, para sumar un hombre más en ofensiva con el ingreso de Ánderson Ortiz y Gael Sandoval, algo que le dio resultado.

Al 57, Ortiz protagonizó una descolgada por la izquierda y mandó un centro que encontró en soledad al colombiano Duarte, quien como buen nueve de área, no desperdició para igualar las acciones.

Cuatro más tarde, Dairon Reyes levantó desde la derecha justo a la aparición de la ''Shera" Ortiz (61), quien de un testarazo le dio la vuelta al marcador a favor de los capitalinos.

Y ni bien habían terminado de festejar ese tanto, Janpol se sacó de la manga un zapatazo desde fuera del área que sorprendió a Rubén Escobar en el fondo, que sentenció el 3-1 para los visitantes.

De esta manera, Comunicaciones dormirá como líder en solitario del Clausura, con 19 puntos, a la espera de lo que haga este domingo Cobán (17), que visita Achuapa, pero más importante, suma ya 39 unidades en el acumulado y se aleja de la sombra del descenso.

Por su parte, Guastatoya (34) ahora depende de lo que haga Mictlán (33), también el domingo en el Mario Camposeco, para saber si terminará la fecha en zona de descenso o al borde del sótano.