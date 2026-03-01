Irán ataca aeropuertos de Abu Dabi y Dubái: al menos un muerto y 11 heridos

-

Las operaciones en ambas terminales aéreas fueron suspendidas tras los impactos y las autoridades activaron protocolos de emergencia.

El régimen de Irán ha hecho ataques de represalias tras haber sido atacado por Israel y Estados Unidos, en bombardeos que acabaron con la vida del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en Teherán.

En la madrugada del domingo (hora local), un ataque con drones lanzado por Irán provocó la muerte de una persona y dejó 11 heridos en los aeropuertos de Abu Dabi y Dubái, según información confirmada por las autoridades aeroportuarias.

El Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dabi informó en su cuenta oficial en la red social X que la acción causó la muerte de una persona de nacionalidad asiática y siete heridos, todos víctimas del impacto de un dron en sus instalaciones.

La publicación oficial detalló que el ataque activó de inmediato los protocolos de emergencia y llevó a la suspensión total de las operaciones en el principal aeropuerto de la capital emiratí.

El cierre se mantuvo hasta nuevo aviso debido a la amenaza persistente de nuevos ataques.

En Dubái

Mientras tanto, el Aeropuerto Internacional de Dubái, el de mayor tráfico internacional en el mundo, confirmó cuatro heridos por daños en una zona anexa a una de sus terminales.

Los ataques coincidieron con la declaración de un incendio en el puerto de Jebel Ali, también en Dubái, producto de la intercepción de un proyectil aéreo. Según las autoridades locales hasta el momento en ese hecho no se registraron víctimas, ya que los equipos de defensa civil lograron controlar el fuego poco después de que se desatara.

