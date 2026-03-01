Guatemala se divierte ante Granada y sigue con sueño mundialista

La Selección Femenina goleó 6-0 a Granada y se colocó líder de su grupo en el Clasificatorio de la Concacaf, que le da al primer lugar el boleto al premundial de la región.
Samantha López (7), Dina Polanco (24), Andrea Álvarez (30), Ana Lucía Martínez (45+2), Elizabeth Estrada (48) y Aisha Solórzano (49); fueron las autoras de los goles en el estadio Cementos Progreso.
Ahora, la Bicolor viajará a Islas Caimán para enfrentar al combinado local el próximo viernes en busca de su tercera victoria para jugarse el boleto al premundial con Costa Rica, en un juego pactado para el 19 de abril.
El premundial se disputará en noviembre de este año. Las seis clasificadas de la primera ronda se unirán a Estados Unidos y Canadá. El torneo repartirá cuatro boletos para la Copa del Mundo Femenina Brasil 2027 y tres para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.