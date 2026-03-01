Intervención estadounidense logra tres caídas de impacto global en lo que va de 2026

-

Los primeros tres meses de 2026 han dejado tres sucesos de impacto global. Esta es la cronología de los hechos.

En lo que va de 2026 han ocurrido tres sucesos de impacto mundial y dos de estos, relacionados con la influencia de Estados Unidos a cargo del liderazgo del presidente Donald Trump.

El primero ocurrió el 3 de enero de 2026, cuando tras una ofensiva consistente en ataques en territorio venezolano, el presidente Nicolás Maduro fue capturado y trasladado a Estados Unidos para enfrentar proceso por acusaciones de narcotráfico.

Maduro, quien llegó al poder el 5 de marzo de 2013, estaba por cumplir 13 años al frente del régimen venezolano, sin embargo, las acusaciones en su contra incluían narcotráfico, violaciones de los derechos humanos y crisis institucional en Venezuela.

El segundo caso ocurrió el 22 de febrero, con el asesinato de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "el Mencho", líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los hombres más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA).

"El Mencho" estaba vinculado a delitos por tráfico de drogas, secuestros, asesinatos, extorsión y lavado de dinero y era uno de los mas buscados por agencia federal de la DEA. Sin embargo, durante un enfrentamiento armado el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, cayó abatido.

Para finalizar, este 28 de diciembre, Ali Jamenei, lider supremo iraní, quien gobernó la República Islámica de Irán durante más de tres décadas, también fue eliminado en Teherán por las fuerzas estadounidenses.

La ofensiva para dar con el dirigente iraní iniciaron en en la madrugada y también tenían como objetivo al presidente Masoud Pezeshkian.