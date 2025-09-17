"No estamos para pedir gustos": El "Moyo" y la victoria crucial de Comunicaciones

-

El capitán de Comunicaciones, José Contreras le restó importancia al estilo de juego que desplegaron y antepuso que lo más importante fue la victoria contra Malacateco (1-0), conseguida este martes por la jornada 10 del torneo Apertura 2025.

"Creo que no estamos para pedir gustos, obviamente nos gustaría jugar mejor, pero ganar era importante. No es lo que todos queremos; el estilo de juego todavía nos falta mucho por mejorar, pero era importante salir de la racha negativa", dijo.

Los albos arrastraban cuatro partidos con derrota, de manera que en la última hasta el técnico Roberto Hernández salió a poner a disposición su cargo.

"Creo que esto nos tiene que fortalecer. Hoy, fuimos un grupo muy unido, a pesar de que por momentos las cosas no se dieron. Siempre estuvimos animándonos dentro de la cancha, corriendo por el compañero", expresó el "Moyo".

Sobre el penal errado por Érick Lemus, el experimentado mediocampista comentó: "Le puede pasar a cualquiera. Kuki se sentía en condiciones de patear. Si lo hubiera metido, lo abrazamos. Son los riesgos que se toman", añadió.

Por último, Contreras destacó cómo supieron reponerse a esa falla. "El equipo siguió muy positivo, yendo para adelante y en el segundo tiempo sabíamos que nos iba a quedar una".