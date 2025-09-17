¡Respiro Albo! Darwin Lom anota y Comunicaciones vuelve al triunfo

-

En el momento preciso, cuando las esperanzas se difuminaban, apareció Darwin Lom para convertir un solitario tanto con el que Comunicaciones derrotó en el Cementos Progreso a Malacateco y cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas, en partido por la jornada 10 del Apertura 2025. ¡Vaya respiro!

Emerson Raymundo recibió en el costado izquierdo del área, sin marca ni presión, asistió a Lom en el segundo palo, en donde habilitado por Marlon Chun, solo tuvo que poner el botín derecho a la pelota, en el minuto 76, y así darle un ápice de alegría a un equipo, que sin hacer mucha labor salió avante.

Con el técnico Roberto Hernández con cara de preocupación en el banquillo, el juego fue de pura imprecisión para los albos, obligados, por su falta de armonía, a disparos de media distancia. Ninguno sin dirección de portería y todavía así cuando les marcaron un penal inexistente, pifiaron.

El defensor fronterizo Andy Soto intentó despejar una pelota en la que pareció impactar en el pie a Lom y el árbitro Diego Ojer compró el clavado del delantero. Al cobro llegó Érick Lemus. Un par de pasos cortos y el remate, flojo, a media altura y al costado derecho, el guardameta Miguel Jiménez lo contuvo (11).

El futbol de los toros fue escaso, pero con oportunidades más claras de cara a puerta. A Ángel López, expulsado a 7 para el final, Jorge Moreno le tapó y José Ortiz, en una inmejorable ocasión, solo frente al arco, le pegó muy abajo a la pelota y la voló. No aprovecharon y el rival una les hizo.