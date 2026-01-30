Comunicaciones y Municipal buscan segundo triunfo consecutivo

-

Si ganar a mitad de semana fue un bálsamo en las heridas de Comunicaciones y Municipal, convertir ese triunfo en el inicio de una racha positiva es el próximo objetivo para ambos.

Para ello deben saldar con triunfos sus duelos de la cuarta jornada del Clausura 2026, pactados para este sábado. Los cremas visitarán la difícil cancha del golpeado Xelajú y los rojos recibirán al necesitado Guastatoya.

Con panoramas distintos, cremas y rojos han cedido el protagonismo a Cobán Imperial que va por su cuarta victoria consecutiva. Nada mal para un equipo que arrancó pensando en evitar el descenso.

Erik López, en casa.

Nuestro refuerzo paraguayo ya está en Ciudad de Guatemala .

Un paso más hacia grandes objetivos.#VamosRojos pic.twitter.com/9cos90V3Bc — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) January 30, 2026

En el campamento crema, Anderson Ortiz y Érick Lemus serán baja al haber sido expulsados después del pitazo final en el Pensativo. El "Kuki" ingresó de cambio y, tras 21 minutos en cancha, fue sustituido.

Mientras, en la casa roja, el refuerzo paraguayo Érick López ya se presentó con el equipo, aunque no figurará en la convocatoria para enfrentar a los pechoamarillos.

Otros juegos

Cobán Imperial expone su inicio perfecto en el estadio Santo Domingo de Guzmán ante un Mixco que no tiene un arranque alentador, pero que su único juego ganado lo obtuvo en casa.

Presentado por @claroguatemala



⚽ La tabla acumulada se actualiza tras la Jornada 3.



El Clausura 2026 avanza y cada partido suma en la lucha por la permanencia y los objetivos del torneo. pic.twitter.com/5EDLsHJkZD — Liga Bantrab (@LigaBantrab) January 30, 2026

El bicampeón Antigua buscará salir de la última posición de la tabla en su visita a Marquense. Los coloniales vienen de perder ante los cremas y todavía no celebran un triunfo. Brayam Castañeda será baja por suspensión.

La jornada se completa el domingo con los juegos entre Aurora y Malacateco y Mictlán contra Achuapa, en el derbi jutiapaneco.