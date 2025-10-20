Comunicaciones sigue en la crisis: Empata ante Municipal en el clásico 335

-

El gigante Comunicaciones seguirá durmiendo en el penúltimo lugar. No logró tomarse un respiro en el clásico 335 contra el sublíder Municipal en el Cementos Progreso, en donde pesar de tener un mejor empeño saldó un empate sin goles, en el juego por la jornada 15 del torneo Apertura 2025.

Aunque por la propuesta, en el tercer partido bajo el mando de Iván Franco Sopegno, merecieron más los cremas, los grandes protagonistas del resultado fueron los guardametas, primero el local Fredy Pérez y después un notable Kénderson Navarro.

La urgencia de triunfos obligó a los blancos a tratar de arrinconar a su rival de entrada. Darwin Lom y el capitán José el "Moyo" Contreras merodearon el área, antes de que entre el acoso, la visita se encontrara con un penalti, tras una patada de Elsar Cruz a Pedro Altán.

Un premio en vano para los escarlatas sobre el minuto 28. Se plantó desde los once metros ante su posible víctima, José Carlos Martínez y prendió un zurdazo, a media altura. Pérez, muy atinado, desde su regreso a la titularidad, lo aguantó y le adivinó el tiro al costado izquierdo.

A continuación vino el concierto de atajadas de Navarro. Hizo gala de sus reflejos felinos José Corena, a la salida de un saque de esquina conectó de volea y en un vuelo perfecto el meta rojo agarró la pelota en al aire. Sin titubeos. Al filo del descanso, sacó a una mano un trallazo de Karel Espino.

Jugaban fiados de su futbol los cremas, incluso con las variantes mantuvieron la dinámica, esperando la hora del gol y resistiendo a los contragolpes de la visita, pero era la noche de Kénderson, que sobre el 59 se volvió a colocar la capa de héroe rechazando un taconazo de Lynner García.

Eran y fueron los dirigidos por Sopegno los que llevaron las riendas, coleccionando llegadas y disparos, ninguno diseñado para desatar el grito de una afición que añora el resurgimiento, porque el propio García, Lom, Deyner Padilla o remataron demasiado flojo o desviado.

Pudieron quedar expuestos los cremas sobre el final, porque los rojos armaron un contraataque entre Cristian Hernández y Pedro Altán, al que el 10 le pegó horrible para dejar el clásico en silencio y con los locales siempre con la angustia de no levantar.