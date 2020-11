Las comunidades que siguen bajo el agua en Chisec, Alta Verapaz

El Aeroclub de Guatemala realizó varios vuelos con ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por las tormentas Iota y Eta. Desde un helicóptero, una cámara captó la magnitud de las inundaciones y reveló pueblos totalmente bajo el agua y aldeas incomunicadas.

Las tormentas Iota y Eta provocaron desastres en el norte de Guatemala y pese a que estos fenómenos climáticos ocurrieron hace unas semanas, las comunidades afectadas continúan inundadas e incomunicadas. Miles de viviendas siguen bajo el agua.

El Aeroclub de Guatemala, entidad privada que ha realizado vuelos de ayuda humanitaria para apoyar a estas áreas afectadas durante las últimas tres semanas, compartió un video para evidenciar que existen verdaderos pueblos fantasmas y totalmente inundados en Chisec, Alta Verapaz.

Las imágenes lograron captarse este miércoles 25 de noviembre cuando el Aeroclub realizó cerca de 35 vuelos para llevar víveres para las familias afectadas. "Alta Verapaz nos ha dejado con la boca abierta. Como la tormenta no entró al país, pareciera que no pasó nada, pero la cantidad de lluvia que cayó en la región dejó todo bajo el agua", comenta el piloto que captó las imágenes.

Los pobladores han improvisado balsas para trasladarse de un lugar a otro. (Foto: Fidencio Lima / Alcalde de Chisec)

Comunidades inundadas

El alcalde de Chisec, Fidencio Lima Pop, explicó a Soy502 que ese municipio es uno de los más golpeados debido a que se convirtió en una especie de "reposadera" de la Franja Transversal del Norte. “Todo lo que viene de los cerros se vino a empozar aquí”, detalló.

Chisec está compuesta por 183 comunidades (aldeas, caseríos y colonias), de las cuales 82 se inundaron. Aunque el alcalde señala que 27 aún están bajo el agua, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirma que son 45. “En esas, sólo se puede entrar por lancha. La gente perdió todo”, lamentó Lima Pop.

Las comunidades quedaron incomunicadas y la ayuda solo puede llegar por aire. Luego, las personas trasladan los víveres por balsas. (Foto: Fidencio Lima / Alcalde de Chisec)

Debido a esta situación, 3,288 familias fueron evacuadas, algunos están en albergues municipales o locales y otros se resguardan con familiares o amigos.

Sin embargo, hay dos comunidades que tenían un récord de inundaciones que no lograron salir, por lo que tuvieron que refugiarse en los cerros. “No hemos podido llegar con ellos porque no hay forma de aterrizar, así que se les ha estado llegando a dejar ayuda con balsas”, detalló el alcalde.

2,300 viviendas inundadas en Chisec, Alta Verapaz Conred

De acuerdo con lo detallado por Lima Pop, las comunidades más afectadas son: Sechina, San Francisco Las Mercedes y Cuevas del Cerro.

Mira el video:

“La comunicación ha sido complicada, porque el 50% de las comunidades no tienen energía eléctrica de manera histórica por falta de infraestructura. No hay teléfonos, no hay redes sociales, por eso es que en la capital no se han enterado de la situación tan complicada que estamos viviendo”, dijo el jefe edil.

10,000 personas afectadas por las inundaciones en Chisec, Alta Verapaz. Conred

"El agua aún no baja y por esta razón tenemos problemas de comunicación con ellos. La única forma de llegar es por aire. En ese sentido ha estado apoyando la Fuerza Aérea Guatemalteca, Estados Unidos, con sus helicópteros y los vuelos privados que continúan llevando apoyo a las familias", detalló David de León, vocero de la Conred.

Otros problemas

La gente perdió todo. Sus viviendas, sus pertenencias, sus siembras y sus animales de granja. Las inundaciones acabaron con todo, y para terminar de complicar, explica el jefe edil, la situación el agua empozada está comenzando a generar problemas de salud.

“El agua que la gente está tomando les está generando diarrea, los mosquitos están descontrolados, algunos han comenzado con mal de ojo, y la gente está desesperada. Perdieron todo y ahora se están enfermando”, lamentó Lima Pop.

La Conred contabiliza 45 comunidades bajo el agua. (Foto: Fidencio Lima / Alcalde de Chisec)

También tienen problemas financieros. Según el alcalde, en con el Presupuesto que el Congreso había aprobado les quitaron Q5 millones en obras para el Consejo de Desarrollo y a la Municipalidad, pese a que tienen la mitad del tramo carretero hacia ese municipio y siete puentes completamente destruidos.

“Tenemos que invertir, se lo dije al presidente Alejandro Giammattei una reunión que tuvimos, pero culpó al Congreso. Yo ya fui diputado y tampoco me va a agarrar de baboso el presidente. Sé que todo lo que se aprueba en Congreso viene del Ejecutivo. La solución que me dio es que lo proponga como un fondo de emergencia para que se deposite a las cuentas municipales. El Gobierno no escucha”, lamentó.