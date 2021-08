Concacaf anuncia la nueva Copa Oro Femenina y su calendario

La selección femenina de Guatemala iniciará la participación en la ronda de grupos aún por definir en el sorteo el próximo 21 de agosto.

La Concacaf lanzó este jueves una reestructuración en busca del desarrollo fútbol femenil en zona Norte, Centroamérica y El Caribe.

Además, anunció la renovación de sus clasificatorias hacia la Copa del Mundo y Juegos Olímpicos, incluida la creación oficial de la nueva Copa Oro Femenina, la cual se disputará a partir del 2024.

A través de un comunicado, la Concacaf hizo oficial la reestructuración en el calendario del fútbol femenil a nivel de selecciones y confirmó la creación de la llamada Copa Oro W, que se disputará en el año de 2024 con una edición inaugural de 12 selecciones, que clasificarán de cuatro maneras distintas, además de cuatro selecciones invitadas de otras confederaciones.

La nueva Copa Oro Femenina culminará un proceso de clasificación tanto para Copa del Mundo como para Juegos Olímpicos, en el que 33 selecciones buscarán avanzar a la primera edición del certamen, del que más adelante se darán más detalles sobre la sede y las fechas.

La primera edición femenina

La Copa Oro W se conformará con la selección campeona del torneo W de Concacaf 2022, la selección clasificada Juegos Olímpicos, más 6 selecciones que avancen mediante la clasificatoria y 4 naciones invitadas de diferentes confederaciones, para definir a las primeras invitadas en este certamen.

“Este es un desarrollo sísmico que transformará el juego femenino en Concacaf. Este nuevo ecosistema cumple plenamente con eso y la inclusión de una Copa de Oro W de la Concacaf inaugural como parte central es un paso realmente emocionante en nuestro viaje para elevar aún más el fútbol femenino. No puedo esperar a ver estos partidos y nuevas competiciones en el campo y espero que inspiren a las futuras generaciones de mujeres y niñas a jugar y desarrollar una pasión por el juego”, dijo Víctor Montagliani, presidente de la Confederación, luego del lanzamiento.

Campeonato Femenil de Concacaf

El nuevo Campeonato Femenil de Concacaf se disputará en 2022 y servirá como clasificatorio al mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ocho selecciones se dividirán en un par de grupos y las dos mejores selecciones de cada grupo, avanzarán a las semifinales, al tiempo que las dos selecciones que concluyan en la primera posición, garantizarán su boleto al próximo mundial de la categoría.

El país ganador asegurará su boleto a París 2024 y la primera edición de la Copa Oro W, en la que también estará el subcampeón, que disputará un play-in olímpico ante el tercer lugar en 2023, para definir al segundo invitado de Concacaf a los próximos Juegos Olímpicos.

El sorteo oficial de los Clasificatorios W de Concacaf 2021 se llevará a cabo el sábado 21 de agosto, desde Miami, Florida.

Los fanáticos podrán seguir el evento en vivo en Concacaf GO a través de la aplicación y el sitio web oficiales de la Confederación, la página de Facebook y el canal de YouTube.

(Foto: Concacaf)

Clasificación a la Copa Oro W

La edición inaugural de la Copa Oro W de Concacaf se llevará a cabo en el 2024 y contará con 12 equipos divididos en tres grupos de cuatro.

Las 12 naciones participantes se determinarán de la siguiente manera:

Ganador del Campeonato W de Concacaf 2022

Ganador del Juego Olímpico de Concacaf

Tres ganadores del Grupo de la Liga A del Camino a la Copa Oro W de Concacaf

Tres ganadores del play-in de la Copa Oro de la Concacaf W

Cuatro naciones invitadas de otras confederaciones

(Foto: Concacaf)

Para la fase de grupos, los 12 equipos se dividirán en tres grupos de cuatro equipos cada uno.

Después de una sola ronda todos contra todos, los ganadores de grupo, los subcampeones y los dos mejores terceros clasificados se clasificarán para la fase eliminatoria que consistirá en cuartos de final, semifinales y una final, donde el campeón de la Copa Oro W será coronado.