Concierto de Alux Nahual cerrará las fiestas de Independencia en Xela

Alux Nahual ofrecerá un concierto gratuito en Xelafer 2025, cerrando las celebraciones de independencia con rock guatemalteco.
La legendaria banda de rock guatemalteco Alux Nahual será la encargada de poner fin a las celebraciones de independencia en Quetzaltenango con el Súper Concierto Xelafer 2025.
El evento se realizará el viernes 19 de septiembre a las 19:00 horas en el Parque a Centroamérica, con ingreso gratuito y ambiente familiar.
El escenario se ubicará entre el antiguo Banco de Occidente y el edificio Rivera.
"Esperamos a todos los quetzaltecos y visitantes para despedir las actividades con buena música nacional", expresó Carlos López, presidente de la Comisión de Diversiones Populares, quien destacó que el espacio fue escogido por su amplitud y accesibilidad.
Alux Nahual es una de las bandas más representativas del rock guatemalteco y se ha presentado en todo el país durante muchos años.