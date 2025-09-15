Quetzaltenango rinde homenaje y celebra el Grito de Independencia

-

Orgullo patrio en Quetzaltenango: ciudadanos homenajeados, jóvenes juramentados y un vibrante Grito de Independencia lleno de música y tradición.

En el Salón de Honor de la municipalidad altense, seis ciudadanos fueron homenajeados por sus aportes al desarrollo de la ciudad.





Las banderas de Guatemala y Quetzaltenango ondearon en el viento. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Las autoridades resaltaron la importancia de reconocer el esfuerzo de quienes contribuyen a mejorar la sociedad. En la misma ceremonia, un grupo de 24 jóvenes fue juramentado como nuevos ciudadanos, en un acto cargado de simbolismo y esperanza para el futuro.

La jornada alcanzó su punto culminante a la medianoche con el tradicional Grito de Independencia, realizado en el frontispicio de la Municipalidad de Quetzaltenango.





Al grito de “Viva, Guatemala” se conmemoraron los 204 años independencia. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

El alcalde Juan Fernando López subrayó: "Es un momento en el que debemos agradecer a todos aquellos próceres de la independencia, que juntos trabajaron para que hoy tuviéramos un país independiente de cualquier potencia extranjera".

El ambiente se llenó de música y color gracias a la participación de bandas escolares que desfilaron por el parque central, mientras un espectáculo de juegos pirotécnicos iluminó el cielo quetzalteco, dando cierre a una celebración cargada de orgullo patrio.





Más de 20 jóvenes fueron juramentados como nuevos ciudadanos. (Foto: Oswaldo Cop/Colaborador)

Homenajeados: