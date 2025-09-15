Quetzaltenango rinde homenaje y celebra el Grito de Independencia

Orgullo patrio en Quetzaltenango: ciudadanos homenajeados, jóvenes juramentados y un vibrante Grito de Independencia lleno de música y tradición.
En el Salón de Honor de la municipalidad altense, seis ciudadanos fueron homenajeados por sus aportes al desarrollo de la ciudad.
Las autoridades resaltaron la importancia de reconocer el esfuerzo de quienes contribuyen a mejorar la sociedad. En la misma ceremonia, un grupo de 24 jóvenes fue juramentado como nuevos ciudadanos, en un acto cargado de simbolismo y esperanza para el futuro.
La jornada alcanzó su punto culminante a la medianoche con el tradicional Grito de Independencia, realizado en el frontispicio de la Municipalidad de Quetzaltenango.
El alcalde Juan Fernando López subrayó: "Es un momento en el que debemos agradecer a todos aquellos próceres de la independencia, que juntos trabajaron para que hoy tuviéramos un país independiente de cualquier potencia extranjera".
El ambiente se llenó de música y color gracias a la participación de bandas escolares que desfilaron por el parque central, mientras un espectáculo de juegos pirotécnicos iluminó el cielo quetzalteco, dando cierre a una celebración cargada de orgullo patrio.
Homenajeados:
- María Elena del Carmen Marroquín Rodas
- Oscar William Sac Racancoj
- Rosemery Guadalupe Piedrasanta Gramajo
- Norma Judith Licardie de Ancheta
- Francisco Román Bethancourt Maldonado
- José Humberto Yllescas de León