Conciertos en Jalapa: Elefante y La Arrolladora

-

Descubre la vibrante Feria Septembrina de Jalapa del 5 al 16 de septiembre. Disfruta conciertos de Elefante y Arrolladora, gastronomía local, juegos y cultura. ¡Un evento familiar imperdible!

Si estás en busca de lugares por visitar o actividades que apreciar por las fiestas de independencia, no te puedes perder la Feria Septembrina, que se desarrolla cada año en Jalapa.





Los desfiles escolares y de diversas instituciones decorarán las calles. (Foto: Francisco Portillo/Colaborador)

Este evento llena de color, música y alegría las calles del departamento del 5 al 16 de septiembre, por lo que cientos de familias jalapanecas y visitantes podrán disfrutar de una amplia agenda de actividades culturales, artísticas, religiosas y recreativas.

Entre los espectáculos más esperados destacan los conciertos de la reconocida agrupación mexicana Elefante y de la famosa Arrolladora Banda El Limón, quienes se presentarán en el escenario principal de la feria para deleitar a los asistentes con su música en vivo.





Los pobladores aprovechan para compartir con familia y amigos los festejos. (Foto: Francisco Portillo/Colaborador)

Además, se contará con la tradicional feria del chicharrón, venta de gastronomía típica jalapaneca, juegos mecánicos para todas las edades y presentaciones artísticas locales, que darán un realce especial a la celebración.

Asimismo, podrás disfrutar de actividades religiosas en honor a la Virgen de la Merced, patrona de Jalapa, reforzando así las raíces culturales y espirituales del festejo.





Los desfiles hípicos son presentaciones infaltables en el municipio. (Foto: Francisco Portillo/Colaborador)

La Feria Septembrina se consolida cada año como el punto de encuentro más importante para la convivencia, el turismo y el desarrollo económico del departamento, por lo que estás invitado a asistir si quieres pasar un momento alegre con familia o amigos.