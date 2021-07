Concursante de belleza de Nigeria exhibió una bandera ensangrentada en el evento

Victoria Chiamaka Udeh sorprendió a los asistentes a un concurso de belleza al caminar en la pasarela con una bandera manchada de sangre.

La modelo, activista y estudiante de medicina caminó en escena en Miss África Rusia, evento celebrado en la ciudad de Stavropol, en el sudoeste ruso y repentinamente mostró la bandera de su país salpicada.

La joven mostró la bandera de Nigeria manchada de sangre. (Foto: Oficial)

La joven quiso visibilizar y denunciar la violencia durante las protestas #EndSARS (#Terminen con el Escuadrón Especial AntiRobo), en Nigeria, donde miles de personas murieron luego del exceso de violencia por parte de las fuerzas de seguridad.

"Sentí que ahora mismo no me importa lo que piensen los jueces sobre lo que estoy haciendo. Lo que me importaba era usar la plataforma que Miss África Rusia me había dado para transmitir un mensaje", dijo al medio CNN.

Udeh no ganó pero sin duda será la más recordada debido a su acción.

Victoria desfiló en pasarela con una bandera ensangrentada. (Foto: Oficial)

"Fui a la competencia a ganar, quería ganar pero al llegar a Moscú, ganar ya no me importaba, solo quería crear conciencia sobre lo que ocurrió el 20 de octubre del 2020 y la reciente situación de inseguridad en Nigeria, sentí que la gente está perdiendo la vida todos los días así que me molestó... pensé en las familias que tuvieron que llorar la muerte de sus seres queridos", dijo.

"Hice eso por una buena causa. Necesitamos estar seguros en nuestro país y no perder vidas todos los días. Fue solo un llamado al Gobierno nigeriano para abordar los problemas de seguridad del país", agregó.

La joven de 23 años ganó en la categoría "Elección de la gente".

End SARS es un movimieto social contra la brutalidad policial del Escuadrón Especial Antirrobo, una rama de la Policía de Nigeria que fue fundada en 1992 que se estableció para detener, investigar y procesar a personas en delitos como robo a mano armada, robo de vehículos, ganado, uso de armas ilegales, extorsión y secuestro entre otros.

El grupo realiza operaciones encubiertas y se dice que ha cometido abusos como tortura, secuestro, asesinato, humillación, violación, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales.

