¡Condenados a 107 años! Secuestraron y asesinaron a su víctima

Un Tribunal validó las pruebas presentadas por la fiscalía y declaró culpables a tres hombres por secuestrar y asesinar a otra persona. La condea para cada uno es de 107 años de prisión.
El 14 de enero de 2017, una persona fue secuestrada en El Amatón, Quesada, Jutiapa. Los secuestradores inicialmente exigieron un rescate de Q80 mil, pero tras negociaciones, se acordó una entrega de Q4,535.00.
El 19 de enero, al momento de recibir el dinero, las autoridades capturaron a Edilser C., Pablo V. y Sabino V., quienes estaban implicados en el secuestro.
Según la investigación, ese mismo día, la víctima fue encontrada sin vida en una zona boscosa cercana.
Tras el proceso judicial, el Tribunal Primero de Sentencia Penal condenó a los tres hombres a 107 años de prisión, cada uno por los delitos de plagio o secuestro y asesinato, con base en las pruebas presentadas.
El Ministerio Público y la Fiscalía contra el Crimen Organizado fueron responsables de la investigación, captura y presentación del caso que permitió la condena de los implicados.