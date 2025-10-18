Perfil criminal de los dos reos recapturados en Huehuetenango

-

Los dos recapturados tienen un amplio perfil criminal.

Dos reos fugados del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II, con extensos antecedentes criminales, fueron recapturados en Huehuetenango tras un operativo coordinado por investigadores de la Delegación de Quetzaltenango y la Fiscalía Contra el Delito de Extorsión.

La localización de ambos se logró luego de labores de inteligencia y vigilancia, tras reportes ciudadanos sobre la presencia de personas desconocidas que coincidían con los fugitivos, quienes tienen un amplio perfil criminal.

Alias "Little Strong"

Melcin Gabriel de León, de 32 años, ("Little Strong") es integrante de la clica "Solo para Locos", una estructura vinculada a la pandilla Barrio 18. Fue capturado el 23 de agosto de 2019, acusado de asesinato y conspiración para cometer exacciones intimidatorias.

Su historial criminal incluye cuatro antecedentes previos, entre ellos portación ilegal de arma de fuego, soborno y posesión de drogas, cometidos entre 2012 y 2013. Además, contaba con una condena de 10 años de prisión inconmutables por delitos de extorsión.

Según investigaciones, "Little Strong" mantenía atemorizados a comerciantes de Champerico, Retalhuleu, al exigirles sumas de dinero de hasta 25 mil dólares (alrededor de Q193 mil) a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales y no atentar contra su vida.

Actualmente, tenía vigente una orden de captura por evasión, emitida el 14 de octubre del presente año por un juzgado de Guatemala, luego de fugarse del presidio.

(Foto:PNC)

Alias "Monstruo" o "Espectro"

Marlon Manolo Martínez Sincuire, 36 años, ("Monstruo" o "Espectro") es señalado como miembro activo de la autodenominada Rueda del Barrio 18, otra estructura criminal con fuerte presencia en distintos puntos del país.

En el momento de su captura, las autoridades le decomisaron cinco teléfonos celulares, una peluca y una pistola calibre .40 marca Glock, con dos tolvas y 23 cartuchos útiles.

Tenía una orden de captura por evasión, también emitida el 14 de octubre de este año, y además registra seis antecedentes criminales que abarcan desde asesinato, motín de presos, robo agravado y tráfico de drogas, cometidos entre 2004 y 2009.

(Foto:PNC)