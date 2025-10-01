Sentencian a más de un siglo de cárcel a varios criminales

-

Los sentenciados se dedicaban a la extorsión de transportistas y negocios.

El Ministerio Público (MP) informó sobre la sentencia condenatoria contra 24 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) que operaban en Puerto Barrios y también en la ciudad de Guatemala.

Según explicaron, las pruebas presentadas por el personal fiscal permitieron establecer que los condenados formaban parte de las clicas "Porteño Locos Salvatruchas", "Black Demos Locos Salvatrucha" y "Santos Locos Salvatruchas".

Esta estructura fue desarticulada y se logró probar su participación en el asesinato de un piloto de taxi en la capital (Edgar Rolando Alonzo Pirir), además del cobro de extorsiones a transportistas y taxistas, entre otros hechos delictivos, detalló el MP.

Las condenas

Según las autoridades, Edgar Josué P. fue condenado a 101 años de prisión inconmutables por los delitos de exacciones intimidatorias, conspiración para cometer asesinato, conspiración para cometer el delito de obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita.

Mientras que Alexander Eléazar B. fue sentenciado a 93 años de prisión por los delitos de obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilícita, conspiración para cometer el delito de asesinato y conspiración para cometer el delito de obstrucción extorsiva de tránsito.

Le sigue Mario Donaldo C. quien fue condenado a 87 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, conspiración para cometer el delito de obstrucción extorsiva de tránsito y conspiración para cometer el delito de asesinato.

En el caso de David Noel R. la sentencia fue de 81 años de prisión inconmutables por los delitos de asesinato, asociación ilícita y conspiración para cometer el delito de asesinato.

También fue condenado Fredy Ronaldo R. a 56 años de prisión inconmutables por los delitos de asociación ilícita y conspiración para cometer el delito de asesinato.

Bryan José L. fue sentenciado a 56 años de prisión inconmutables por los delitos de conspiración para cometer el delito de asesinato y asociación ilícita.

Además, Josselin Guadalupe C. fue condenada a 43 años de prisión inconmutables por los delitos de obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilícita, conspiración para cometer el delito de asesinato y conspiración para cometer el delito de obstrucción extorsiva de tránsito.

En el caso de Charlies Jeaser C. la sentencia fue de 26 años de prisión inconmutables por los delitos de exacciones intimidatorias, conspiración para cometer obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada.

Otras condenas

14 años de prisión inconmutables contra Jeremías Fernando Z. por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada.

14 años de prisión inconmutables contra Jessica Mariela M. por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada.

14 años de prisión inconmutables contra Leslie Lorena H. por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada.

14 años de prisión inconmutables contra Milton Iván S. por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada.

14 años de prisión inconmutables contra Emerson Esaú R. por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada.

14 años de prisión inconmutables contra Héctor Aníbal L. por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada.

14 años de prisión inconmutables contra Edgar Leonel R. por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada.

14 años de prisión inconmutables contra María Luisa E. por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada.

14 años de prisión inconmutables contra Santos Israel G. por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada.

12 años de prisión inconmutables contra Pablo Alejandro H. por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

12 años de prisión inconmutables contra Marvin Daniel A. por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

12 años de prisión inconmutables contra Marlon Antonio R. por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

12 años de prisión inconmutables contra Erick Oswaldo G. por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

8 años de prisión inconmutables contra Saida Filomena P. por el delito de obstrucción extorsiva de tránsito en forma continuada.

6 años de prisión inconmutables contra José Alfonso G. por el delito de asociación ilícita.

6 años de prisión inconmutables contra Manuel de Jesús P. por el delito de asociación ilícita.

Un total de 24 miembros de la Mara Salvatrucha fueron sentenciados. (Foto: archivo/Soy502)

Las sentencias se dieron por medio de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión y la Agencia Fiscal contra el Delito de Extorsión en Izabal, mencionó el MP.