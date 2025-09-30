Capturan a cinco presuntos extorsionistas durante allanamientos

-

Las capturas se efectuaron este 30 de septiembre en distintos sectores.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de cinco presuntos extorsionistas, a quienes también se les incautaron drogas y celulares, durante allanamientos.

Dichas diligencias se realizaron de manera simultánea en los municipios de Guatemala, Chinautla, Amatitlán y Santa Catarina Pinula, por medio de la Subdirección General de Investigación Criminal a través de la DEIC y la DIPANDA en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), informaron las autoridades.

En la colonia San Antonio, zona 6 capitalina, se reportó la detención de Greys Yojana Orellana Quezada, de 43 años, por el delito de extorsión, orden emitida el pasado lunes por un juzgado para diligencias urgentes de investigación, informó la PNC.

Este año la mayoría de detenciones por extorsión han sido mujeres. (Foto: PNC)

Rosa Elizabeth Alarcón Quiñónez, de 23, presunta integrante de la mara 18, fue detenida en la colonia Salud Pública, zona 17, a solicitud de un juzgado de Guatemala, sindicada de extorsión.

Alarcón ya tiene un antecedente por el mismo delito, ya que el año pasado fue recluida en el Centro de Orientación Femenina y "su pareja es un marero 18, recluido en el sector 11 del Centro Preventivo para Varones de la zona 18", explicaron las autoridades.

Joven mujer es acusada del delito de extorsión. (Foto: PNC)

En la aldea El Carmen, zona 10 de Santa Catarina Pinula, fue detenida Grecia Lourdes Barillas Fuentes, de 38, igualmente por el delito de extorsión.

Este día fueron detenidas cuatro mujeres por ser presuntas extorsionistas. (Foto: PNC)

Jaquelin Yasmin Dominga, fue aprehendida en la colonia Salud Pública, ubicada en la zona 17, por el mismo tipo de delito antes mencionado.

Dos de las aprehendidas se encontraban en la colonia Salud Pública, zona 17. (Foto: PNC)

Drogas

En la colonia El Limón, zona 18, fue apresado Wilson Danilo Pulex Yan, de 18 años. Dentro de la vivienda allanada se localizaron 11 bolsas con marihuana y piedras de crack. "De acuerdo a nuestros registros, este individuo es miembro de la mara 18", aseguró la PNC.

Uno de los capturados fue identificado como Wilson Danilo Pulex Yan. (Foto: PNC)

Posteriormente, estas personas fueron trasladadas al juzgado correspondiente para resolver su situación legal.

Al individuo detenido se le incautaron drogas. (Foto: PNC)

Según datos de las autoridades, en lo que va del presente año, la PNC ha capturado a 1,365 extorsionistas, 779 son mujeres y 586 son hombres.