Condenan a dos hombres por secuestrar a mujer en taxi pirata

Durante la retención la víctima fue amenazada de muerte y obligada a exigir dinero a familiares para su liberación.

El 23 de diciembre de 2022, una mujer fue interceptada en el área de taxis no autorizados de un centro comercial de la calzada Roosevelt, en la ciudad de Guatemala. Dos hombres que ofrecían traslados de forma irregular la convencieron de subir a su vehículo.

El recorrido tomó un rumbo distinto al esperado. Durante el trayecto, los hombres le quitaron sus pertenencias, la amenazaron de muerte y la obligaron a llamar a familiares y amigos para exigirles dinero a cambio de su liberación. La retención se prolongó cerca de tres horas.

Durante el tiempo que retuvieron a la víctima fue abusada y despojada de sus pertenencia. (Foto ilustrativa: istock)

Durante ese tiempo, uno de los captores la agredió sexualmente. Luego, los dos retiraron mil quetzales de un cajero automático del Anillo Periférico y la dejaron en el mismo lugar donde la habían abordado.

El Tribunal de Sentencia de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer declaró culpables a David T. y Esbin O.

En el caso David T. recibió una pena de 28 años de prisión inconmutables, 20 por secuestro y ocho por violación; mientras que Esbin O. fue condenado a 20 años de cárcel por secuestro.

Ambos deberán pagar Q22,295 a la víctima en concepto de reparación digna. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público (MP).