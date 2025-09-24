Ocho personas condenadas por caso de explotación contra una adolescente

-

Uno de los implicados deberá pagar una multa de Q300 mil por delito de trata de personas.

TE PUEDE INTERESAR: Caso Melissa Palacios: rechazan petición de María Bonilla de remover a jueza

Una adolescente de 13 años fue víctima de explotación sexual en un caso que se investigó durante varios meses y que concluyó con la condena de ocho personas. Durante el juicio, el tribunal escuchó los testimonios y revisó las pruebas que describieron cómo la menor fue utilizada con fines de explotación y sometida a abusos.

Al finalizar el debate oral, el tribunal dictó sentencia. Rosa Q. recibió 42 años de prisión y el pago de una multa de Q300 mil por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual en concurso real.

En el mismo proceso, José M., Délfido A., Francisco C., Jorge C., Ever C. y Edgar G. fueron sentenciados a 10 años de prisión cada uno por el delito de remuneración por trata de personas. Además, Mario V. fue condenado a 13 años de prisión por violación con circunstancias agravantes.

El caso de explotación sexual contra una adolescente. (Foto ilustrativa: istock)

Las condenas se emitieron en el Tribunal de Sentencia con Especialidad en Delitos de Trata de Personas del departamento de Guatemala, a partir de las pruebas presentadas por la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP)