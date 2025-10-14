Condenan a mujer por estafar y despojar de propiedades a sus víctimas

Las víctimas desconocían la alteración de sus documentos hasta que eran despojadas de sus propiedades.
Olga V. fue sentenciada a cuatro años de prisión tras comprobarse que cometió falsedad ideológica, por el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente
La investigación reveló que la procesada insertó declaraciones falsas en documentos públicos, haciendo aparecer actos y voluntades de personas que nunca estuvieron presentes ni tenían conocimiento de esos documentos.
Estos registros fueron utilizados para formalizar compraventas en el Registro General de la Propiedad y apropiarse de bienes que pertenecían a terceros.
El caso fue llevado por la Fiscalía de Casos Especiales, que recopiló y presentó las pruebas ante el tribunal.