Condenan a mujer por estafar y despojar de propiedades a sus víctimas

  • Por Susana Manai
14 de octubre de 2025, 09:40
La acusada falsificaba documentos con declaraciones falsas para apropiarse de vienes ajenos. (Foto ilustrativa: istock)

Las víctimas desconocían la alteración de sus documentos hasta que eran despojadas de sus propiedades. 

Olga V. fue sentenciada a cuatro años de prisión tras comprobarse que cometió falsedad ideológica, por el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente

La investigación reveló que la procesada insertó declaraciones falsas en documentos públicos, haciendo aparecer actos y voluntades de personas que nunca estuvieron presentes ni tenían conocimiento de esos documentos. 

(Foto ilustrativa: istock)
Estos registros fueron utilizados para formalizar compraventas en el Registro General de la Propiedad y apropiarse de bienes que pertenecían a terceros.

El caso fue llevado por la Fiscalía de Casos Especiales, que recopiló y presentó las pruebas ante el tribunal.

