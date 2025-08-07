Condenan a notaria por alterar la escritura de un inmueble en Chimaltenango

-

Tras la investigación el inmueble será restituido a su propietaria original.

Un tribunal penal emitió una sentencia contra dos mujeres por su participación en la elaboración de una escritura pública con información falsa, utilizada para simular la venta de un inmueble ubicado en la aldea San Miguel Morazán, en el municipio de El Tejar, Chimaltenango.

La investigación estableció que Dora L. colocó información falsa en la escritura con el fin de hacer parecer que una persona, que no intervino en la transacción, actuaba como vendedora del inmueble.

(Foto ilustrativa: istock)

El documento fue autorizado por la notaria Rosa G., quien utilizó una hoja de papel sellado especial adquirida en 2005, aunque el documento indicaba que fue emitido en el año 2000.

Según las autoridades este detalle permitió identificar la falsificación.

(Foto ilustrativa: istiock)

Como resultado, el tribunal condenó a Dora L. a tres años y seis meses de prisión por el delito de falsedad ideológica.

En el caso de la notaria Rosa G., se impuso una pena de siete años de prisión por falsedad ideológica y falsedad material, además de la inhabilitación para ejercer su profesión durante ese mismo tiempo.

(Foto ilustrativa: istock)

La Fiscalía de Casos Especiales del Ministerio Público condujo la investigación y presentó las pruebas que permitieron confirmar los hechos.

Además, el tribunal ordenó también el pago de las costas procesales por parte de ambas condenadas y la cancelación de la inscripción registral del inmueble, el cual será restituido a su propietaria original.

OTRAS NOTICIAS: Rescatan a adolescente desaparecido con Alerta Alba Keneth activa en Chimaltenango