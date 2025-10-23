Condenan a primo de Jimena por femicidio y violación

-

Jimena Jerónimo fue reportada desaparecida, a las pocas horas su cuerpo fue localizado con señales de violencia. Un primo fue declarado culpable del crimen.

Franklin Gustavo Aceituno Argueta fue condenado a 59 años de prisión por el crimen del asesinato de su prima, Jimena Jerónimo, de 13 años, tras su desaparición, el pasado 18 de abril.

El tribunal encontró culpable a Aceituno de femicidio y violación con agravación de la pena, motivo por el cual recibió sentencias por 38 y 21 años, respectivamente.

El juicio inició el pasado 15 de octubre. Entre las pruebas presentadas en contra de Aceituno hay cámaras de video, peritajes de Inacif, así como declaraciones testimoniales.

(Foto: MP)

El caso

Según la investigación de la Fiscalía, la familia de la menor se encontraba participando en un evento de la comunidad la noche del 18 de abril, sin embargo no tenía acceso a internet en un celular y su madre le proporcionó Q 8 para que recargara saldo en una tienda cercana.

Pese a que la menor llegó a la tienda, no le pudieron dar la recarga y optó por regresar, pero ya no llegó a su casa.

La Fiscalía cuenta con videos de cámaras de seguridad en los que se observa esos últimos movimientos de la menor. Los más reveladores son a partir de las 22 horas, pues se observa que la menor de edad viaja en una motocicleta como copiloto.

El que maneja la moto es Aceituno Argueta, de 21 años. En las cámaras se observa cómo pasan por un sector del municipio a las 22:30 horas, esa fue la última vez que se ve con vida a Jimena.

Una cámara captó el momento en que Jimena Jerónimo va en una motocicleta con su primo Franklin Aceituno. (Foto: Soy502)

Esa misma cámara captó una hora después al sujeto, pero ya iba solo.

La cámara de seguridad captó a Franklin Aceituno. (Foto: Soy502)

El cuerpo de la menor fue localizado a unos 7 kilómetros del lugar de desaparición el 19 de abril pasado.

De acuerdo con los investigadores, el capturado tiene antecedentes por hurto. Además, en la comunidad es conocido porque hace robos, se droga y en una oportunidad lo intentaron linchar.