Condenan hasta 20 años a integrantes del barrio 18 por extorsión y otros delitos

Las investigación demostró su participación en ataques armados y cobros ilegales en zona 18.

Seis presuntos miembros de la pandilla del Barrio 18 fueron condenados a prisión por su participación en distintos delitos, entre ellos asesinato en grado de tentativa, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita y extorsión, cometidos en la zona 18 de la capital.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), los sentenciados pertenecían a la clica "Little Syco Criminal" y planificaron ataques armados contra varias personas, además de exigir dinero bajo amenazas de muerte.

Fueron sentenciados por los delitos asesinato en grado de tentativa, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita y extorsión. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Las penas impuestas son las siguientes:

Yeremy D.: 25 años por conspiración para cometer asesinato, 20 años por asesinato en grado de tentativa y 7 años por asociación ilícita, para un total de 52 años de prisión inconmutables.

Ericka M.: 25 años por conspiración para cometer asesinato y 7 años por asociación ilícita, sumando 32 años inconmutables.

Jennifer G.: 20 años por asesinato en grado de tentativa y 7 años por asociación ilícita, con un total de 27 años inconmutables.

Ángel D.: 20 años por asesinato en grado de tentativa y 7 años por asociación ilícita, totalizando 27 años inconmutables.

Luis C.: 20 años de prisión inconmutables por asesinato en grado de tentativa.

Ana M.: 6 años de prisión inconmutables por asociación ilícita.

El Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente emitió la resolución tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio del Ministerio Público.