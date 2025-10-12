¡Vehículo empotrado! Conductor ebrio se accidenta en la Villalobos

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva reportó la noche de este 11 de octubre, un accidente de tránsito en la subida de Villalobos.

Tras el percance vial, un automóvil quedó empotrado, lo que afectó el tránsito en la ruta al Pacífico, CA-9, indicaron las autoridades.

La PMT de dicho municipio explicó que el conductor del automóvil dio positivo en la prueba de alcoholemia.

Además, que los agentes municipales se encuentra en el lugar realizando los procedimientos correspondientes.

El automóvil quedó empotrado en la subida de Villalobos. (Foto: PMT de Villa Nueva)