Se registra accidente múltiple en la bajada de Villalobos

Tres vehículos colisionaron y el tránsito se ve afectado.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó sobre una colisión múltiple en la bajada de Villalobos, en la ruta al Pacífico.

En el lugar, se encuentran tres vehículos, los cuales representan serios daños tras el accidente de tránsito ocurrido este sábado 11 de octubre.

En las imágenes compartidas se observa un picop que transportaba frutas, con daños en la parte de atrás, así como parte de lo que transportaba tirado sobre la cinta asfáltica.

#PMTVillaNueva reporta triple colisión vehicular en la bajada de #Villalobos, separadores viales dispersos en la vía pública, precaución pic.twitter.com/A3XGYNxAYU — Dalia Santos (@SantosDalia) October 12, 2025

A otro automóvil involucrado se le observa en la parte de adelante los deterioros tras el impacto ocasionado por el accidente.

Tránsito lento

Tras la colisión, separadores viales de concreto quedaron dispersos sobre la vía pública, esto genera tránsito lento en ambos sentidos de la vía.

Agentes de la PMT de Villa Nueva trabajan en el lugar para liberar el paso y coordinan con las grúas correspondientes para reubicar los separadores viales, explicaron.

Además, se reporta una leve llovizna en el sector, por lo que el asfalto se encuentra mojado y las autoridades solicitan conducir con precaución.