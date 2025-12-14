Conductor ignora señalización y cae en un tubo de drenaje (video)

El conductor perdió el control y cayó al drenaje.
Un video muestra como el conductor de una motocicleta, pese a las señalizaciones y el cierre vial de la calle donde se produjo este hecho, se abrió paso por un borde de tierra demasiado delgado, arriesgándose a caer al precipicio.
Este hecho se ha viralizado, dado que el conductor con astucia y alta peligrosidad, había avanzado la mitad de este bordillo delgado hasta que perdió el equilibrio y cayó a gran profundidad dentro de una tubería de drenaje.
Se observa que un trabajador de la obra intenta ayudarlo, pero no lo logra. Segundos después la moto cae también a la zanja.
Estas son las imágenes.
Autoridades solicitan precaución y respetar las señalizaciones para prevenir cualquier tipo de accidentes.