Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Conductor ignora señalización y cae en un tubo de drenaje (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
14 de diciembre de 2025, 09:35
Obreros intentaron ayudarle, pero la caída fue inevitable. (Foto: Shutterstock)

Obreros intentaron ayudarle, pero la caída fue inevitable. (Foto: Shutterstock)

El conductor perdió el control y cayó al drenaje.

OTRAS NOTICIAS: "Hay soldados heridos": Ejército de Guatemala se pronuncia tras conflicto de Nahualá

Un video muestra como el conductor de una motocicleta, pese a las señalizaciones y el cierre vial de la calle donde se produjo este hecho, se abrió paso por un borde de tierra demasiado delgado, arriesgándose a caer al precipicio.

Este hecho se ha viralizado, dado que el conductor con astucia y alta peligrosidad, había avanzado la mitad de este bordillo delgado hasta que perdió el equilibrio y cayó a gran profundidad dentro de una tubería de drenaje.

Se observa que un trabajador de la obra intenta ayudarlo, pero no lo logra. Segundos después la moto cae también a la zanja.

Estas son las imágenes.

Autoridades solicitan precaución y respetar las señalizaciones para prevenir cualquier tipo de accidentes.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar