¡Iba contra la vía! Conductor estuvo a punto de impactar contra un Transmetro (video)

El conductor se fue contra la vía e ingresó a la vía exclusiva del Transmetro.
OTRAS NOTICIAS: ¡Prepárate! Las tres actividades que generarán tránsito este sábado 30 de mayo
La imprudente maniobra del conductor de un picop estuvo a punto de terminar en tragedia, arriesgando su vida, la de un motorista y las de más de 100 personas que iban a bordo del transporte colectivo.
De acuerdo a un video compartido por Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, el implicado ingresó al carril exclusivo del Transmetro y se fue contra la vía.
En cuestión de segundos estuvo a punto de impactar contra el bus y contra un motociclista que venía atrás, sobre su carril.
El hecho fue captado por una cámara de seguridad del sector.
Mira aquí:
Las autoridades municipales recuerdan que por circular en contra de la vía, el conductor puede ser sancionado con una multa de Q200. Por circular en carriles no permitidos la multa también es de Q200.