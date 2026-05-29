¡Iba contra la vía! Conductor estuvo a punto de impactar contra un Transmetro (video)

No es la multa, es el peligro que ha causado.



Su decisión de ir contra la vía, contra el carril, causó riesgo a más de 150 personas que viajan en un autobús de #TransMetro.



El área exclusiva para los buses está delimitada, señalizada, además se avisa e informa que hay… pic.twitter.com/p7O5RuDLc0