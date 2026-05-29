Tráiler choca contra vehículo en ruta al Atlántico (Video)

El tránsito del sector se complicó tras el hecho.
Un tráiler se conducía sobre el kilómetro 74 de Ruta al Atlántico, en jurisdicción de Guastatoya, El Progreso, cuando se salió del carril y chocó a otro conductor.
De acuerdo con información preliminar, el transporte pesado intentó esquivar una piedra de gran magnitud que obstruía los carriles; cuando perdió el control.
Al salirse del carril atravesó hacia el carril contrario impactando contra un vehículo que circulaba.
El conductor del vehículo resultó afectado tras el fuerte impacto.
Este hecho ha obstruido dos carriles con dirección al sur; autoridades de tránsito solicitan precaución al circular.