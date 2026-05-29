¡Prepárate! Las actividades que generarán tránsito este sábado 30 de mayo

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Si vas a salir, toma en cuenta que varios puntos de la ciudad se verán afectados por el aumento del tránsito.

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Para este sábado 30 de mayo se esperan cuatro conciertos, los cuales podrían afectar el tránsito en varios puntos de la ciudad.

En Fórum Majadas, se realizará el show de Edén Muñoz, por lo que las regulaciones viales en zona 11, Periférico y Calzada Roosevelt iniciarán a partir de las 15:00 horas.

Por otro lado, a partir de las 16 horas, agentes de tránsito estarán agilizando el paso en los alrededores del Teatro Nacional, esto debido a la presentación nocturna de Diego El Cigala, quien traerá su gira "Lágrimas Negras".

Esto podría afectar la circulación en la Avenida Bolívar, 6a. avenida de la zona 1 y El Amate.

Además, en el Estadio Cementos Progreso, zona 6, se presentará Junior H, afectando el tránsito en el bulevar la Pedrera y Chinautla, desde las primeras horas de la tarde.

¡Sábado 30 de mayo 2,026!



⚠️ Son 3 conciertos musicales en Ciudad Guatemala



Prepárese, tráfico será inevitable, porque la cantidad de fans, seguidores de los artistas, serán considerables. #TransitoGT #TraficoGT #PoliciaMT #InformacionGT #CapCut pic.twitter.com/lmMOVQTAXc — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 29, 2026

El segundo Sinfónico de Yandel se llevará a cabo también el sábado, en Explanada 5, a partir de las 21 horas, por lo que el tránsito se verá afectado en los alrededores.

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Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, recomienda llegar temprano y estacionar tu auto en lugares autorizados para evitar riesgos.