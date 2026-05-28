CIG expresa preocupación por crisis en Empornac y pide garantizar el debido proceso

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Empresa portuaria enfrenta problemas por la inmovilización de una partida presupuestaria vital para sus operaciones.

OTRAS NOTAS: Operaciones de Empornac en riesgo por inmovilización de partida presupuestaria

La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) expresó su preocupación por la situación que enfrenta la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac).

La organización empresarial considera que la incertidumbre operativa y financiera que atraviesa la portuaria representa un riesgo para la logística del comercio exterior y la competitividad del país.

Por medio de un comunicado, la CIG advirtió que los problemas que afectan a Empornac podrían impactar el ingreso de insumos, materias primas, maquinaria y otros bienes esenciales para el funcionamiento de la industria nacional.

"Expresamos nuestra profunda preocupación ante la creciente incertidumbre operativa y financiera que enfrenta el Puerto Santo Tomás de Castilla", precisa el texto.

La Cámara señala que esta situación "pone en riesgo la logística de comercio exterior nacional y de importación de insumos, materias primas, maquinaria y bienes esenciales para el funcionamiento de la industria nacional".

Sector industrial expresa preocupación ante la incertidumbre operativa en Santo Tomás de Castilla y hace un llamado urgente para garantizar la continuidad portuaria, reducir congestionamientos y fortalecer la competitividad del país.



Lee la postura completa:… pic.twitter.com/aohhbNx9Oh — Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) May 28, 2026

La gremial también señaló que, además de la situación judicial que enfrenta la portuaria, es necesario atender los problemas de congestionamiento mediante inversiones en infraestructura y maquinaria.

"Para solventar la problemática de congestionamiento actual en Empornac, es necesario que se realice inversión en infraestructura portuaria, así como en maquinaria, de manera que se pueda mejorar la eficiencia dentro del recinto", menciona el comunicado.

La CIG agregó que estas inversiones deben concretarse en el corto plazo para evitar que la carga sea desviada hacia otras rutas logísticas, lo cual, según indicó, tendría efectos negativos sobre la competitividad nacional.

"Hacemos un llamado para que se garantice el debido proceso en cualquier causa judicial que se encuentre activa. Toda actuación debe desarrollarse con pleno respeto al Estado de derecho, la certeza jurídica y la estabilidad institucional y económica de Guatemala", manifiesta la entidad.

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Asimismo, la organización empresarial urgió a las autoridades a implementar medidas que permitan mantener la continuidad de las operaciones del puerto y reducir el congestionamiento actual.

"Instamos de forma urgente a las autoridades para que, en el marco de sus competencias, actúen con celeridad y responsabilidad para implementar medidas para garantizar la continuidad de la operación del Puerto Santo Tomás de Castilla", añade el documento.

La CIG aseveró que "el clima empresarial, el empleo formal y el bienestar de los guatemaltecos dependen de puertos eficientes, seguros y con certeza jurídica".

La postura de la gremial surge en medio del conflicto judicial que afecta a Empornac luego de que el pasado 22 de mayo la institución fuera notificada de una resolución emitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Julio César Vázquez Xol.

La resolución ordenó la inmovilización de la partida presupuestaria 991 de la empresa portuaria, la cual funciona como un "bolsón" financiero desde donde posteriormente se trasladan recursos para cubrir distintas obligaciones operativas de la institución.

La CIG afirma que el clima empresarial, el empleo formal y el bienestar de los guatemaltecos dependen de puertos eficientes. (Foto: Archivo / Soy502)

Además, el juez decretó el embargo de salarios de integrantes de la junta directiva, del gerente general, subgerente general, jefe financiero y auditor interno, así como arraigos contra miembros de la entidad.

Según ha explicado José De la Peña, presidente de Empornac, la decisión judicial está relacionada con un reclamo de Q209 millones impulsado desde hace 17 años por la empresa Equipos del Puerto, Sociedad Anónima.

Las autoridades portuarias y representantes de los trabajadores han advertido que la inmovilización de la partida podría afectar la capacidad operativa de la empresa.

Esto porque con la situación se imposibilita llevar a cabo pagos vinculados a compra de repuestos, mantenimiento de maquinaria, adquisición de insumos, combustibles y otras necesidades operativas.

De la Peña también afirmó que, aunque actualmente el puerto continúa operando, los efectos podrían comenzar a reflejarse en pocas semanas debido a que la partida 991 alimenta otras partidas ejecutoras utilizadas para cubrir compromisos financieros y operativos del puerto.