Conductor pierde el control de su auto e impacta contra un árbol en zona 8 de Mixco

Tras el fuerte impacto, el vehículo quedó atravesado sobre el arriate central de la carretera.
TE PUEDE INTERESAR: Muertes por accidentes de tránsito suman 1,515 en 8 meses
Un conductor resultó herido este jueves luego de que el vehículo que conducía impactara contra un árbol en el bulevar Villa Deportiva, zona 8 de Mixco.
Bomberos Municipales brindaron atención a un hombre que resultó con lesiones en el rostro y fue atendido en el lugar, mientras que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) apoyaron para la regulación del tránsito.
Hasta ahora no se han establecido las causas del accidente.
El automóvil quedó atravesado en el arriate central de la carretera y presentó daños en la parte frontal.