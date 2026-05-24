¡Un canino responsable! Graban a perro cruzando una pasarela

#LenteNDA | Si Firulais puede usar la pasarela… ¿por qué las personas que tienen uso de razón no?



Cuidemos nuestra vida y demos el ejemplo.

Usar la pasarela puede hacer la diferencia entre llegar seguros a casa o no. ❤️



Captado en mercado la Palmita, #Zona5… pic.twitter.com/fxjxXPw4b5