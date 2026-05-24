¡Un canino responsable! Graban a perro cruzando una pasarela

La acción del perro ha causado revuelo en redes sociales, ya que internautas aseguran que es un ejemplo a seguir.
OTRAS NOTICIAS: ¡Fuerte impacto! Conductores chocan y uno huye del lugar (video)
En redes sociales circula un video que muestra a un perro que cruza una pasarela, en un tramo en el que se registra fuerte afluencia vehicular en la zona 5 capitalina.
El hecho se registró en la pasarela del Mercado La Palmita, donde un conductor grabó el momento en que el canino utiliza la estructura sobre la vía que conduce a la Calzada La Paz.
En el material audiovisual, se observa que el perro, con aparente tranquilidad, cruza la estructura metálica, pasa junto a una mujer y continúa su marcha.
En los comentarios de redes sociales, muchos usuarios destacan que la acción del animal debería ser un ejemplo para los humanos, con el fin de evitar accidentes en la ruta.