Conductor muere al colisionar de frente contra un tráiler

La víctima falleció entre los hierros retorcidos de su auto.
OTRAS NOTICIAS: Hombre dispara contra una pareja de esposos, la mujer muere
La noche del sábado 30 de agosto, Fredy Alexander Barrios, de 28 años, se conducía en su auto, una camioneta tipo agrícola, hacia su casa en Coatepeque, cuando por razones desconocidas colisionó de frente contra un tráiler.
El hecho ocurrió en el kilómetro 228 de la ruta al pacífico, en Monte Grande, Coatepeque, Quetzaltenango.
Bomberos Municipales Departamentales y socorristas de la Cruz Roja, tuvieron que extraer con equipo especial el cuerpo de Barrios, el cual se encontraba entre los hierros del auto.
Según los cuerpos de socorro, Barrios iba solo en su vehículo, mientras que el piloto del tráiler no fue encontrado en el lugar.
En lo que va del presente año, 24 personas han fallecido por hechos de tránsito en el municipio de Coatepeque y 190 han resultado heridos.
*Con información de Julio Vásquez