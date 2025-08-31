Hombre dispara contra una pareja de esposos, la mujer muere

La pareja "platicaba" con otro hombre cuando este sacó un arma y disparó.
Una mujer de 29 años falleció luego de que un hombre le disparara.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), la víctima y su esposo platicaban y bebían con otra persona, quien sacó su arma y disparó contra la mujer en varias ocasiones.
Luego huyó y lanzó el arma a un riachuelo.
El hecho ocurrió en una finca de la aldea Montúfar, Los Amates,Isabel. De acuerdo con la investigación, la mujer falleció en el lugar.
Agentes lograron la captura de Axel "N"de 42 años, quien fue identificado por el esposo de la víctima, y siguen en busca del arma homicida.