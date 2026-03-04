Banda delincuencial: Capturan a un hombre acusado de asaltos en el tránsito

-

El detenido es presunto integrante de una banda de asaltantes que le disparaban a sus víctimas.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Jovany "N", de 18 años, alias "Yeico", en la colonia Lourdes II, en la zona 5 de la ciudad capital.

A este hombre se le incautó una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, con una tolva y siete municiones que portaba de manera ilegal, según indicaron las autoridades.

El capturado fue identificado como Jovany “N”, alias "Yeico". (Foto: PNC)

La aprehensión fue coordinada durante el Plan Centinela Metropolitano derivada de una investigación sobre hechos armados que se han registrado en el sector, mencionó la PNC.

Este individuo es un presunto integrante de una banda de asaltantes que además de robar laptop, celulares y otros objetos tecnológicos a los automovilistas, les disparaban.

También, estaría vinculado con el crimen de una mujer en ese sector, por lo que la investigación de las autoridades continúa.

Al detenido se le incautó una pistola y municiones que portaba de manera ilegal. (Foto: PNC)

Alias "Yeico" también podría está relacionado en al menos 12 asaltos y atentados en este año, operando en la calzada Roosevelt, calzada Mateo Flores, colonia Pamplona, colonia La Reformita y otros sectores de la capital.