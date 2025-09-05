Versión Impresa
Guatemalteca y su bebé de 1 año fallecen en trágico accidente en EEUU

  • Por Jessica González
05 de septiembre de 2025, 09:07
El hijo mayo de la víctima relató lo ocurrido. (Foto: redes sociales)

La mujer regresaba con su bebé de un viaje familiar cuando ocurrió la tragedia.

El pasado 31 de agosto, a las 18 horas, una guatemalteca viajaba con su bebé en un auto junto a otras tres personas, en Arkansas, Estados Unidos.

Según las autoridades, ese día llovía mucho y todos venían de un paseo familiar cuando, antes de llegar a una curva, el conductor intentó bajar la velocidad pero los frenos ya no funcionaron por lo que perdió el control y volcó sobre la cinta asfáltica.

La guatemalteca de 34 años y su bebé de 1 año, identificados como Élida Carolina Prado y Brayner Gudiel, murieron en el lugar tras el fuerte impacto, según los paramédicos.

El pequeño tenía 1 año de edad. (Foto: redes sociales)
Las otras tres personas lograron sobrevivir y fueron trasladadas a un centro asistencial.

Desgarrador relato de familiar

El hijo mayor de Prado, relató a un canal de noticias que escuchó sobre el accidente, pero nunca se imaginó que su madre y hermanito estuvieran involucrados.

Al llegar a su casa y tras fuertes rumores sobre lo ocurrido, decidió ir al lugar del accidente y allí confirmó la triste noticia.

Este fue su relato

 

 

Élida era originaria de Cobán, Alta Verapaz, por lo que la familia está recaudando fondos para poder repatriar sus restos y sepultarlos junto a su bebé. 

