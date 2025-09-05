Guatemalteca y su bebé de 1 año fallecen en trágico accidente en EEUU

La mujer regresaba con su bebé de un viaje familiar cuando ocurrió la tragedia.
OTRAS NOTICIAS: "Pirru", el guatemalteco que murió en un trágico accidente en EEUU (video)
El pasado 31 de agosto, a las 18 horas, una guatemalteca viajaba con su bebé en un auto junto a otras tres personas, en Arkansas, Estados Unidos.
Según las autoridades, ese día llovía mucho y todos venían de un paseo familiar cuando, antes de llegar a una curva, el conductor intentó bajar la velocidad pero los frenos ya no funcionaron por lo que perdió el control y volcó sobre la cinta asfáltica.
La guatemalteca de 34 años y su bebé de 1 año, identificados como Élida Carolina Prado y Brayner Gudiel, murieron en el lugar tras el fuerte impacto, según los paramédicos.
Las otras tres personas lograron sobrevivir y fueron trasladadas a un centro asistencial.
Desgarrador relato de familiar
El hijo mayor de Prado, relató a un canal de noticias que escuchó sobre el accidente, pero nunca se imaginó que su madre y hermanito estuvieran involucrados.
Al llegar a su casa y tras fuertes rumores sobre lo ocurrido, decidió ir al lugar del accidente y allí confirmó la triste noticia.
Este fue su relato
Élida era originaria de Cobán, Alta Verapaz, por lo que la familia está recaudando fondos para poder repatriar sus restos y sepultarlos junto a su bebé.