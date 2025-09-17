Versión Impresa
Conductor pierde el control de su auto, colisiona con paredón y vuelca (video)

  • Por Jessica González
17 de septiembre de 2025, 10:39
El conductor resultó herido y fue trasladado al hospital. (Foto: captura de video)

El conductor resultó herido y fue trasladado al hospital. (Foto: captura de video)

Según autoridades, el hombre iba ebrio y a exceso de velocidad.

Un conductor perdió el control de su camioneta y volcó luego de colisionar con un paredón en Santa Catarina Pinula.

El accidente ocurrió el pasado 15 de septiembre, pero hasta ahora  salió a luz el reporte de las autoridades, el cual afirma que el conductor iba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.

Una vecina que presenció el incidente, presionó el botón de emergencia.

Bomberos Municipales llegaron al lugar para atender a la víctima, que recibió un fuerte golpe en la cabeza y fue trasladado al Hospital Roosevelt.

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastian Siero, compartió el video en redes sociales. 

Mira aquí: 

