Conductor pierde el control de su auto, colisiona con paredón y vuelca (video)

Según autoridades, el hombre iba ebrio y a exceso de velocidad.
Un conductor perdió el control de su camioneta y volcó luego de colisionar con un paredón en Santa Catarina Pinula.
El accidente ocurrió el pasado 15 de septiembre, pero hasta ahora salió a luz el reporte de las autoridades, el cual afirma que el conductor iba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.
Una vecina que presenció el incidente, presionó el botón de emergencia.
Bomberos Municipales llegaron al lugar para atender a la víctima, que recibió un fuerte golpe en la cabeza y fue trasladado al Hospital Roosevelt.
El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastian Siero, compartió el video en redes sociales.
