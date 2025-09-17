Esta es la razón por la que circulan más autos en Guatemala

-

¡Qué tráfico! La cantidad de carros que circula por las calles va en aumento, pero ¿a qué se debe?

El aumento de carros en Guatemala, específicamente en el departamento, ha sido evidente. Muchos usuarios se quejan diariamente de lo difícil que es llegar a su destino, pues las colas son enormes, haciendo que pasen horas esperando.

Héctor Flores, Gerente General de Emetra, afirma que en el 2015, solo en el departamento de Guatemala, circularon 1.300,000 unidades y este 2025 se cerrará con el doble de autos.

Este crecimiento caótico del parque vehicular se debe a que no hay límites en cuanto al uso de vehículos, no hay reglas para adquirir un auto, sobre todo si es usado.

"Guatemala tiene un modelo en donde no hay requisitos ni límites para adquirir un auto o motocicleta. Muchos adquieren una motocicleta con solo presentar un recibo de luz", dice Flores.

De acuerdo a Flores, existe mucha libertad para que circule "cualquier cosa" en las calles, desde carretas hasta patinetas eléctricas, ya que no hay normas.

La importación de autos usados se da sin reglas. (Foto: archivo/Soy502)

Por otro lado, el oficial Hugo Monroy, de la Policía Municipal de Emetra (PMT) afirma que en Guatemala se ha permitido la importación de vehículos usados, sin ningún tipo de regulación, esto ha facilitado el poder de adquisición para los usuarios, quienes buscan obtener un carro sin importar en qué condiciones esté.

"Una vez el usuario tenga la capacidad de ponerlo nuevamente en circulación, ese vehículo va a seguir trabajando y funcionando durante muchos años", explica Monroy.

Según el oficial, estos autos vienen de otros países en donde ya no se consideran funcionales, sino de riesgo, trasladando ese riesgo a los ciudadanos guatemaltecos.

Carriles reversibles

Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, detalla que en la ciudad existen oportunidades de trabajo que no hay en otros departamentos y la mayor concentración de centros educativos se da en la ciudad, eso repercute en la cantidad de autos que circula a diario.

Para darle solución a esto y agilizar más el tránsito, Montejo afirma que a diario se instalan más de 45 carriles reversibles.

Mira aquí la explicación completa: