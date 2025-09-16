Versión Impresa
Conductor se enfurece con niño por lanzarle bolsa con agua (video)

  • Por Jessica González
15 de septiembre de 2025, 18:35
El menor terminó bañado en agua sucia. (Foto: captura de video)

El conductor, enfurecido, tomó al niño por el cuello y lo lanzó a una poza de agua sucia.

Un grupo de niños estaba lanzado bolsas de agua a los conductores que pasaban por el lugar.

Pero uno de ellos se molestó, detuvo la marcha y se bajó del carro.

Según muestra un video publicado en redes sociales, el hombre corre hacia uno de los niños, lo toma por el cuello y lo lanza a una poza de agua sucia.

Otro de los niños se acerca para auxiliar al menor y levantarlo.

Mira aquí el video:

El hecho, ocurrido en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, ha causado indignación.

