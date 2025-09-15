Versión Impresa
Británico ataca con un "hacha" a empleado de un hotel en Antigua Guatemala

  • Por Jessica González
15 de septiembre de 2025, 16:40
El hombre afirma haber recibido órdenes divinas. (Foto:Shutterstock)

El hombre afirma que "su dios" le ordenó que cometiera el crimen.

Un ciudadano británico fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) luego de atacar con un hacha táctica al trabajador de un hotel ubicado en Antigua Guatemala.

Según los agentes, el hombre, quien dice ser musulmán y fue identificado como Robertson "N", habría entrado al hotel y sin mediar palabra atacó a la víctima.

(Foto: PNC)
El agredido fue identificado como Víctor Alberto Barillas Hernández, de 55 años, quien resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial.

El arma con la que el agresor atacó a su víctima. (Foto: PNC)
De acuerdo a la investigación preliminar, el ciudadano extranjero habría actuado motivado por razones religiosas ya que afirmó pertenecer a una secta musulmana y aseguró que su "dios" le ordenó eliminar a personas con ciertas características físicas, similares a las de la víctima.

