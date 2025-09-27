Conductor vuelca en Carretera a El Salvador y auto queda destrozado

El conductor perdió el control y terminó volcado.
OTRAS NOTICIAS: Momento en que carro impacta con otro durante una carrera clandestina (video)
El conductor de un auto, tipo camionetilla, volcó en una acera del kilómetro 13.5, con dirección hacia Carretera a El Salvador.
El incidente ocurrió en una plaza express del sector.
Debido al fuerte impacto, el auto quedó completamente destrozado de la parte delantera.
También se dañó un bordillo y las rejas del lugar.
Mira aquí:
Hasta ahora se desconocen los detalles del accidente y el estado de salud del auto.