Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Conductor vuelca en Carretera a El Salvador y auto queda destrozado

  • Por Jessica González
27 de septiembre de 2025, 12:56
El auto quedó destrozado de la parte delantera. (Foto: redes sociales)

El auto quedó destrozado de la parte delantera. (Foto: redes sociales)

El conductor perdió el control y terminó volcado.

OTRAS NOTICIAS: Momento en que carro impacta con otro durante una carrera clandestina (video)

El conductor de un auto, tipo camionetilla, volcó en una acera del kilómetro 13.5, con dirección hacia Carretera a El Salvador.

El incidente ocurrió en una plaza express del sector.

Debido al fuerte impacto, el auto quedó completamente destrozado de la parte delantera. 

También se dañó un bordillo y las rejas del lugar. 

Mira aquí: 

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Hasta ahora se desconocen los detalles del accidente y el estado de salud del auto.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar