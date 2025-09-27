Momento en que carro impacta con otro durante una carrera clandestina (video)

Uno de los autos involucrados pasó "golpeando" otro que estaba estacionado.
Dos autos fueron captados mientras realizaban una "carrera clandestina" en una calle de Quetzaltenango.
Un video captó el momento en que los conductores competían en la bajada de la Colonia Molina.
Lo más indignante fue que uno de los carros impactó contra un microbús que estaba estacionado a la orilla de la calle.
El hecho ocurrió el pasado 21 de septiembre, pero hasta ahora se ha hecho público el video.
Míralo aquí:
Multa por carreras clandestinas
Este tipo de actividad es una de las infracciones por la que pueden colocarte una multa mayor.
Esto se encuentra descrita en el apartado "Multas de mayor cuantía", artículo 185, inciso "C" de la Ley de Tránsito.
"En estos casos la autoridad de tránsito obligadamente darán aviso inmediato al Ministerio Público para que este determine si hay conexión con algún delito que perseguir", dice parte del artículo.
La multa a conductores que cometan dicha infracción es de Q25,000.