Presidios confirma la fuga de 20 líderes del Barrio 18 en Fraijanes II

La falta de tecnología en el ecosistema de vigilancia provocó la fuga de los privados de libertad.

Ludin Astolfo Godínez, director del Sistema Penitenciario, confirmó la fuga de miembros de la Mara 18 a través de la conferencia de prensa ofrecida este domingo 12 de octubre, en la que se estableció una "evasión" de 20 privados de libertad que cumplían condena en Fraijanes II.

Godínez afirmó que al realizar ejercicios de reconocimiento identificaron que hacen falta 20 líderes del Barrio 18. De las cuales no se fugaron en bloque, sino paulatinamente en parejas, añadió.

Dado que continúan en las investigaciones, no se brindó detalles de como o la fecha precisa en que realizaron la fuga. Sin embargo, aseguró que pudo intervenir actos de corrupción, que aún está por determinar.

Necesidad de mejoras tecnológicas

Godínez, agrego que esta situación impulsa a redoblar los esfuerzos de la Reforma del Sistema Penitenciario en la necesidad de contar con un presupuesto amplio que permitan:

1. Adquisición de mejor sistema de videovigilancia.

2. Centro de monitoreo a control remoto para tenerlos en vigilancia permanente.

3. Cárcel específica para maras y pandillas con niveles de seguridad para controlarlos con condenas sin privilegios.

Las autoridades reafirmaron que doblarán esfuerzos para reincorporar a los prófugos. Además, se espera la verificación de las cámaras de seguridad.