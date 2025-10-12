Requisan cárcel de Fraijanes II para investigar la fuga de 20 líderes de pandilla

20 peligrosos reos se fugaron.
OTRAS NOTICIAS: Pareja armada es capturada en parqueo de centro comercial en Mixco
Ante la fuga de 20 supuestos líderes del "Barrio 18" de la cárcel de Fraijanes II, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) realizó una requisa en dicho penal.
"Agentes de distintas unidades del Sistema Penitenciario y de la Policía Nacional Civil (PNC), incursionan en el centro de detención Fraijanes II para neutralizar posibles acciones que alteren el orden público", informó la institución por medio de su cuenta de X.
Autoridades detallaron que tras verificar, no hay riesgo de fugas ni motines que vulneren la seguridad.
Mientras que Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, informó también en su cuenta de X que "el control penitenciario es prioridad".
Aseguró que "toda acción que se está tomando en este momento en Fraijanes II, responde a información de inteligencia y será comunicada con total transparencia".