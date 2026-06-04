Supercopa Bantrab: confirman fecha de inicio y se jugará durante el Mundial

La competición comenzará el último fin de semana de junio y concluirá el 18 de julio con una final única en el estadio Cementos Progreso.
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La Supercopa Bantrab se disputará en pleno desarrollo de la Copa del Mundo y arrancará con la ronda de octavos de final, programada para los días 27 y 28 de junio.
Todas las fases del certamen se jugarán a partido único y bajo el formato de eliminación directa. Durante el fin de semana inaugural se celebrarán cuatro encuentros por jornada, aunque los organizadores aún no han confirmado los horarios oficiales.
Uno de los aspectos más llamativos del torneo es que los equipos podrán inscribir jugadores nacionales y extranjeros sin límite de cantidad ni restricciones de edad.
Tras los octavos de final, los cuartos de final se disputarán el 4 y 5 de julio, mientras que las semifinales están previstas para el 11 y 12 del mismo mes. La gran final se celebrará el 18 de julio en el estadio Cementos Progreso.
Los cruces
Sábado 27 de junio
- Amatitlán vs. Antigua
- Municipal R19 vs. San Pedro
- Flores FC vs. Nueva Santa Rosa
- Sayaxché vs. Xelajú
Domingo 28 de junio
- Poptún vs. Aurora
- Acatenango vs. Suchitepéquez
- Toros Taxisco vs. Chiquimulilla
- Fraijanes vs. Mixco